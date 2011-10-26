“神八”下月初发射 将与天宫对接

“空饷门”持续发酵 菲永面临退选压力
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
路透北京10月26日电---中国周三称，将于数周内发射执行首个空间交会对接任务的飞船，这将是对中国航天项目的重大考验。
中国官方媒体报导称，“神舟八号”无人飞船将于11月初在酒泉卫星发射中心择机发射，随後将与中国9月份发射的“天宫一号”目标飞行器对接。
中国航天项目官员们曾表示，对接测试将为2020年左右建永久空间站提供经验。
新华社报导没有说明神舟八号发射的具体日期，但称已将该飞船运至酒泉卫星发射中心。（完）
编译：张敏 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
韩国农业、食品与农村事务部(Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)在声明中称，报恩郡一乳牛场已发现此疫情，该乳牛场位于首尔东南约170公里处(105.63英里)。该乳牛场已将其195只乳牛尽数宰杀以控制疫情。
曾誓言要对伊朗采取更激进政策的特朗普，对伊朗13名个人和12家实体实施制裁。而在伊朗试射弹道导弹后，两天前特朗普政府已将伊朗列为“关注”对象。