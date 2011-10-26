“神八”下月初发射 将与天宫对接

路透北京10月26日电---中国周三称，将于数周内发射执行首个空间交会对接任务的飞船，这将是对中国航天项目的重大考验。

中国官方媒体报导称，“神舟八号”无人飞船将于11月初在酒泉卫星发射中心择机发射，随後将与中国9月份发射的“天宫一号”目标飞行器对接。

中国航天项目官员们曾表示，对接测试将为2020年左右建永久空间站提供经验。

新华社报导没有说明神舟八号发射的具体日期，但称已将该飞船运至酒泉卫星发射中心。（完）

编译：张敏 发稿：程芳

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