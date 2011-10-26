中韩将扩大双边货币互换协议规模

路透首尔10月26日电---韩国与中国可能最快周三会宣布扩大双边货币互换协议规模,以在全球笼罩不确定因素的环境下增强外汇防御能力.上周韩国已与日本扩大互换规模.

通过与中国、日本这两个全球最大外汇储备国扩大互换协议规模,韩国只需印发等额本币,就可得到价值逾1,000亿美元的美元、人民币和日圆资金.

韩国企划财政部一名官员称,中国国务院副总理李克强与韩国国务总理金滉植或将于周三在首尔达成协议,扩大双方目前相当于260亿美元的本币互换安排.

分析师称,对韩国而言,这是明智的防范性举措,可避免1997-1998年亚洲金融危机和2008-2009全球危机期间韩元大跌的情形重演.

"2008年全球美元短缺影响到各处市场,造成的创伤依然很深,"汇丰控股驻香港亚洲经济联席主管Frederic Neumann称,"因此尽管这次基础更加牢固,但韩国官员还是补充弹药,以防市场再次出现美元短缺的情况."

"即便2011年最终没有重蹈2008年覆辙,确保美元充足也是明智做法."

上周,韩国与日本达成协议,将把双边货币互换规模由130亿美元提高至700亿美元,以防跨境信贷紧缩.

中韩两国目前的双边货币互换协议将于明年4月到期.韩国寻求延长协议期限,因全球市场依然动荡.

该韩国官员没有透露扩大後的规模,其不愿具名,因未获授权对媒体讨论该议题.

新韩金融投资首席分析师Lee Sung-kwon说道:"我并不认为韩国突然变得更加悲观了,但不可否认,我们都面临着现代史上最复杂最长久的不确定性时期."

中日两国总计拥有4.4万亿(兆)美元外汇储备,韩国仅有3,030亿美元.

这三国牵头与东南亚国家联盟(东盟)达成1,200亿美元清迈倡议,是增进关系、避免亚洲金融危机重演的举措之一.

Neumann称:"很难相信清迈倡议会马上演变成一个单一货币区域.但它确实带来一个增强区域金融市场的有用框架."(完)

--编译 程琳;审校 隋芬

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