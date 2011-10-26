中国明年“稳”字当头政策基调不变 微调可期

* 今年经济增长尚无忧,抑通胀与稳增长并重

* 面临经济工作会议及"十八大"换届大事件,政策基调"稳"字当先

* 紧货币料不会加码,积极财政空间亦有限

* 适时适度微调可期,调结构最终仍需推进经济政治体制改革

作者 沈燕

路透北京10月26日电---当前方出现浓雾时,如何安全驾駇才能避免出状况.稳住方向盘缓步前进为上.

欧美主权债信危机短时间难解,全球经济持续动荡且前景充满高度不确定性,中国明年同时面临政府十八大换届的大事件,保持稳健货币政策和积极财政政策的基调料不会改变.

在目前经济下行趋势明显,微型企业经营困境加剧的前提下,中国稳健基调却明显收紧的货币政策或将逐渐转向中性;但中国庞大的经济总量掩不住诸多失衡的深层次矛盾,光靠政策效果有效,更需从体制改革才能治本.

"虽然前三季度的经济数据不错,尤其三季度GDP增幅还在9%以上,经济增长短期看没有大的忧虑,但从微观层面反映的问题似乎并没有那麽乐观."中国国际经济交流中心研究员张永军称,"而且今年的货币政策号称稳健实际上却明显偏紧,适度微调可能会是增加公开市场投放吧."

中国兴业银行首席经济学家鲁政委最新解读总理温家宝的讲话称,宏观政策已开始走"平衡木"--即进行修正,但"全面放松"暂时仍不会出现.

中国总理温家宝近日在天津调研时指出,要把稳定物价总水平作为首要任务,并更加注重政策的灵活性,针对性和前瞻性,适时适度进行预调和微调.

"保增长显然没有问题,难的是如何稳增长,尤其是外围环境变得这麽恶劣,中国也面临政府十八大换届的大事件,一切都要以稳定为重."一位不愿具名的资深经济学家就称.他说,中国年初强调控制通胀,现在通胀下行趋势比较明显,政策的重心也转向抑通胀与稳增长并重了.

中国三季度GDP同比增长9.1%,为连续第三季放缓,且为2009年第二季增长8.1%以来的最低水平.而通胀则自高位逐步回落,9月CPI同比涨幅回落至6.1%,增幅为四个月来最小,7月CPI涨幅则创37个月新高至6.5%.

**明年大调难改**

尽管经济增长明显放缓,但受访的经济学家们预计今年中国经济增速仍会保持在9%左右,会超过年初确定的8%的增长目标.而根据路透最新季度调查显示中国今年GDP增速料达9.3%,软着陆可期 .

上述资深经济学家认为,从目前的经济形势判断,今年不会有大问题,大的政策调整估计不可能,而政策提法上会继续保持稳健货币政策和积极财政政策.但在操作层面,可能会有适度的微调,尤其货币政策更回归到实质意义上的稳健,而不是偏紧.

中国国家发改委副主任彭森此前表示,8月份以来,中国物价总水平涨幅开始回落,年内价格运行拐点特征已得到确认,预计今年後两个月居民消费价格指数(CPI)涨幅可以控制在5%以下.

中国国际经济交流中心研究员王军认为,在中国经济发展方式尚未根本转变,经济增长仍然主要依靠资源和资金大量投入、依靠以国有部门为主导的投资拉动的情况下,抑制通胀与保持经济平稳增长成为两个相互冲突的政策目标.

他预计,明年宏观调控的主基调仍是"取向不变,政策微调,以结构调整和体制改革应对内外部冲击、促进发展方式转变,并进而实现经济平稳较快增长."

**适度微调可期**

而专家们一致建议的货币政策适度微调,似乎也与中国总理温家宝最新的表态吻合.至于微调的形式,预计会通过公开市场的操作加大货币投放,以及适当下调存准.

投资银行--美银美林中国区首席经济学家陆挺最新解读中国总理温家宝的讲话称,目前中国已经到了重新审视并微调政策的时刻.中国确实需要从2009/10年过度宽松的货币政策中退出,但不能瞬间的急刹车.

王军也预计,从今年第四季度起可能逐步下调存款准备金比率,增加银行可贷资金,以缓解银行间市场以及实体经济、特别是中小企业面临的资金空前紧张的局面.

接近中国人行的一位不具名官员此前曾表示,从资金供求情况看,今年供应确实很紧,量控制很紧,差别准备金率的很厉害,前九个月放贷5.68万亿,比去年少放6千亿,并预计到年底M2增幅也很难达到今年初订的目标--16%.

他坦称,"央行只要盯住哪个货币指标监测,哪个指标就是失真的".他指出,现在是担心偏紧的货币政策将损害中小企业生存现状,波及就业,危及信贷资金安全,冲击宏观调控,影响社会稳定,但事实上并没有那麽严重.

在宏观调控、流动性收紧的大背景下,中国民间借贷日益活跃,借贷利息疯涨, 如温州上半年累计发生民间借贷485.5亿元人民币,民间借贷利息疯涨至0.03-0.05元,个别甚至高达0.1元.由此导致许多中小企业因资金链断裂而发生老板潜逃、企业倒闭、员工欠薪等一系列事件.

**深层次矛盾需从体制改革下手**

在这些看似经济问题的背後,更多却反映着中国经济快速发展三十多年累计的深层次矛盾,包括体制弊端,垄断迟迟难以打破等等,而解决矛盾的根源中国更需要有推进体制改革的大动手.

根据中国国务院国资委披露了120家央企中102家去年的经营效益"成绩单".中石油(0857.HK)(601857.SS)1,241.8亿元人民币位列"最赚钱央企"第一名,中国移动(0941.HK)、中海油(0883.HK)、中石化(0386.HK)(600028.SS)、神华集团分列排名"最赚钱央企"的二至五名.

在中国社科院举办的多场金融论坛讲座上,剖析探究中国经济问题的诸多学者们也不止一次提到,包括经济结构的调整、社会分配的不公、以及物价高企的背後等等许多矛盾,根源在于中国并没有推进体制改革上的实质动作.

前述接近央行的官员就称,从结构看,今年对中小企业的贷款增速一直在提升,远远高于大企业,份额也上升,9月末达60%.不是响应号召,而是利益动机.因为小企业能够承受利率上浮.

他称,应对危机我们做的是投资30多万亿,去年投资完成额27万亿,进入GDP为18万亿,9万亿没有进入GDP,在建工作量很大,这两年集中上,过去两年胀大的肚子很难收回去...今年社会保障房超需求,3,600万套,政府拿5-5.6万亿,又是一个超政府能力的项目.

他坦称,无论是货币问题还是经济问题,背後反映的就是体制弊端,中央银行缺乏货币政策的独立性,其它政策制订者之间又因部门利益相互牵扯,耗费着大量的社会财富.

王军也表示,现在大家都把眼光盯着货币政策和财政政策,其实不管是教科书还是其它国家的经验,能运用的工具就那麽多.

"通常好的政策初衷往往没有好的政策效果,执行力上大打折扣往往与体制弊端有关,不解决这个,中国只能陷入原有的经济模式中打转."王军称.(完)

--审校 杨淑祯

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