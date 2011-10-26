26日盘後分析：短期调整不改反弹势头

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到温总理重要表态首度释放微调信号的提振，今日A股市场继续震荡反弹，沪综指收出喜人的三连阳走势。

不过从股指全天运行过程看，随着股指重心不断太高，大盘短期调整压力也在逐渐加大，在短线获利盘以及前期套牢盘的双重压力下，今日大盘午後明显上涨受到阻力，尤其在2450点技术压力位前略显犹豫，尾盘沪综指最终报收于2427.48点，上涨0.74%。

从今日盘面观察，市场延续了本周热点纷呈的特点，多数个股参与到本次反弹当中，市场赚钱效应升温，资金活跃度较前期有了很大的提升，同时两市成交量持续温和放大，为反弹的延续提供了有利的支撑。

笔者在昨天的文章中提到，近期市场充斥不少朦胧利好，正是在这样的预期下，市场预期发生了变化，而日前温总理表示，要把握好宏观经济政策的力度、节奏和重点，适时适度进行预调微调，虽然调控政策微调的具体细节还不得知，但是市场对于政策微调的预期得到了管理层的佐证，这也成为支撑本次反弹的关键因素之一。

不过，连续上涨过後，短期市场面临上方压力消化，同时今晚欧盟峰会结果仍存在悬念，这些因素或导致各板块走势出现一定的分化，从而影响股指上行的步伐。

总的来说，大盘阶段性反弹基本确立，短线反复震荡消化上方压力後仍有上升空间，因此，操作上，轻仓者持有为主适当低吸，重仓者调整仓位比例，但是仍不可盲目追涨。（完）

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