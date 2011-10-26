沪综指连续第三日放量收升

吉利汽车1月销量受内销带动大增71%
路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。
路透北京10月26日电---中国股市沪综指周三连续第三日放量收升,国务院总理温家宝稍早有关政策适度微调的言论刺激个股全线走高.分析师称,流动性改善预期有望支持大盘继续反弹.
沪综指收报2,427.480点,上涨17.808点或0.74%.沪市A股成交额自上日的834亿元人民币进一步放大至983亿元,创两个月来新高;上证地产指数上扬2.05%.
"国内因素现在慢慢在起变化,主要的核心是流动性改善的预期."东北证券策略分析师沈正阳表示,总理讲话在官方层面上对流动性改善预期给予确认,预计短线股指将继续震荡回升,目标在2,500点左右.
国务院总理温家宝周二强调,要把稳定物价总水平作为首要任务,并更加注重政策的灵活性,针对性和前瞻性,适时适度进行预调和微调.
沪深300指数11月合约尾盘报2,658.6点,涨1.16%,成交量为274,439手.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
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路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。
路透上海/北京2月6日 - 人民币兑美元即期周一收升逾百点，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，但美元指数持续偏弱，且客盘结汇有所增加，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹。另外离岸CNH持续高于在岸逾500点，助力缓和在岸贬值压力。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。