标普预计中国房地产商未来一年面临更大压力

吉利汽车1月销量受内销带动大增71%
路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。
路透香港10月26日电---评级机构标准普尔周三称,流动性风险及不明朗的销售前景,未来12个月中国房地产面对的压力将会加大.
"我们相信中国未来六个月都不大可能将调控房价的政策逆转."标普企业评级董事符蓓在新闻稿中称.
"由于紧缩货币政策以及融资渠道收窄,内地房地产商再融资的风险正在增加.假如房屋销售大幅下滑,它们的流动性将会进一步受压."她说.
标普的报告估计,明年中国房地产商的销售可能有温和的增长,因房地产自2009年中以来增加投资兴建新项目.标普对未来12个月内地房价的基本预测为下跌约一成.
符蓓表示,小型开发商因为财务弹性有限,及项目较为集中,未来六至12个月受市场的影响可能较大.至于那些针对高端缺口市场,或于短期内需要进行较大规模再融资或支付地价的开发商,对销售下跌情况相当敏感.但标普相信,大型开发商可望在这一轮的调整中壮大.
另一方面,标普表示,香港的股票市场波动及按揭利率趋升下,香港的开发商也正面对不明朗.虽然楼价大范围调整的迹象不多,但假如本地经济大幅下滑,利率大升及股市持续低迷,则楼价可能显着下跌.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
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路透上海/北京2月6日 - 人民币兑美元即期周一收升逾百点，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，但美元指数持续偏弱，且客盘结汇有所增加，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹。另外离岸CNH持续高于在岸逾500点，助力缓和在岸贬值压力。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。