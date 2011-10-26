日本车企获利前景黯淡 韩国车企料脱颖而出

* 关注日本大型汽车制造商年度财测

* 泰国洪水、强势日圆以及全球经济令获利前景蒙尘

* 韩国现代和起亚汽车获利料强劲,因销售增长

* 印度品牌受销售放缓及利率上升打击

* 现代汽车周四将公布财报,拉开亚洲汽车业财报季序幕

路透东京/首尔10月26日电---日本汽车制造商料再现季度获利下滑,因3月11日地震影响未平,而泰国洪水又导致零部件短缺,令年度获利前景蒙尘.

相比之下,韩国现代汽车(005380.KS)及旗下起亚汽车(000270.KS)料继续报出强劲财报,因其在北美等市场的销量增长.

日本三大汽车制造商--丰田(7203.T)、日产(Nissan)(7201.T)和本田(7267.T)刚刚开始增加生产,弥补今年稍早海啸相关的损失,但泰国洪水打破了这些计划.三家公司在泰国的工厂都已关闭数周,尚无复产的迹象.

更棘手的是日圆升值,日圆兑美元周二触及75.73日圆的纪录高位,美元汇价较前一财年低了17日圆.

对丰田来说,美元每下跌1日圆,其年度营业利润将减少340亿日圆(约合4.5亿美元),因强势日圆导致出口收益下降,并侵蚀海外获利的价值.丰田预测,明年3月止的年度日圆兑美元平均汇率为80日圆.

第二季获利可能超过日本大型汽车厂的预估,因生产恢复比预期要快.关注焦点将是他们在这些负面因素下能否提高预测,以及提高多少.本田将于周一公布财报,拉开日本财报季序幕.

"上半年利润可能会远超公司计划,但我们认为全年预测可能维持不变,"美银美林分析师Takaki Nakanishi称."下半年利润无疑将下修,可能打击市场人气."

这三家公司中,日产汽车7-9月的营业利润料最高,归因于其汽车在多数主要市场的畅销势头,以及更快从震後供应中断中恢复过来.

路透对13名分析师的访查显示,预计本田汽车第三季获利将下滑61%,因供应短缺对其的影响比其他厂商更长.而且由于该公司泰国工厂遭遇洪水,其前景更加暗淡.

泰国是日本汽车厂商汽车和零部件生产的重要地区枢纽.泰国50年一遇的洪灾已经迫使包括Ayutthaya在内的七个工业园区关闭,而本田在Ayutthaya有一家年产24万辆汽车的工厂.

丰田汽车的三家工厂未受损,但供应链破裂本周开始影响其在日本和其他东南亚国家工厂的生产.

野村证券分析师Masataka Kunugimoto估计,泰国停产一个月将令丰田的年度营业利润减少250亿日圆,令本田减少80亿日圆,日产减少70亿日圆.

**现代和起亚前景亮丽**

对于在多地销售的现代汽车和起亚汽车来说,分析师预计这两家公司年内馀下三个月前景亮丽,索纳塔(Sonata)和Optima等车型价格、性能和造型具有吸引力,能赢得消费者.

两家公司均称,2011年表现可能胜过稍早销售目标,尽管存在欧洲债务危机以及美国可能衰退的担忧.

"我并未担心韩国汽车厂商第四季(10-12月)的获利,"LIG Investment & Securities汽车分析师Park In-woo说,"宏观不确定性对它们销售的影响将甚微."

不过分析师称,在面临全球经济放缓、日本的竞争对手东山再起以及制造产能扩张的情况下,维持明年的销售势头将可能是一个挑战.

现代汽车和起亚汽车将分别于周四和周五公布第三季业绩.(完)

--编译 王丽鑫/杜明霞;审校 隋芬/田建华

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