中国称希望欧盟以有效措施解决欧债危机

吉利汽车1月销量受内销带动大增71%
路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。
路透北京10月26日电---中国外交部周三称,中国希望欧盟能够采取有效措施恢复市场信心,以解决欧盟债务危机.
外交部发言人姜瑜在例会上并称,要求人民币在短时间内升值不合情理,且只会损害全球经济.
另据欧盟代表称,欧盟金融稳定基金负责人雷格林将于周五访问中国.
为遏制主权债务危机,欧盟需要增强欧洲金融稳定机构(EFSF),但方案仍有很多不确定性.(完)
--发稿 Michael Martina; 撰写 李然; 审校 黄凯
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路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。
路透上海/北京2月6日 - 人民币兑美元即期周一收升逾百点，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，但美元指数持续偏弱，且客盘结汇有所增加，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹。另外离岸CNH持续高于在岸逾500点，助力缓和在岸贬值压力。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。