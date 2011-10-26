戴姆勒和雷诺考虑携手开发高端汽车

瑞士央行理事麦席勒称瑞郎汇率并无“魔力数字”
路透日内瓦2月6日 - 在日内瓦论坛报(Tribune de Geneve)周一刊出的专访中，瑞士央行理事麦席勒表示，对瑞郎来说，并没有一个理想的汇率水准。
路透法兰克福10月26日电---德国股市日报周三援引雷诺汽车(RENA.PA)高管称,戴姆勒(DAIGn.DE)执行长Dieter Zetsche已对雷诺高层表示,他将考虑两家公司联合开发高端汽车.
雷诺销售和市场执行副总裁Jerome Stoll在接受采访时称,"Dieter Zetsche向我们的领导层说到此事."
"只要对双方而言具有商业意义,一切皆有可能.Zetsche先生称,共同开发高端车方面不是不可以.要对此进行探究,"Stoll表示.
其并称,雷诺正在开发新的高端产品,特别是新款Espace车型.该车型将于2014年上市.(完)
--编译 王翔琼;审校 隋芬
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