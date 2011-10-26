希腊财长称债券减记幅度可能为50%--报载

路透雅典10月26日电---Kathimerini报纸报导,希腊财长Evangelos Venizelos告诉该国银行业者,周三欧盟峰会最可能的结果是债券持有人接受50%的减记,并取得现金及新的30年期公债作为回报.

报导引述布鲁塞尔的消息来源说,根据上述情境,银行目前持有的每100欧元债券将可换得15欧元现金和35欧元的票息6%的30年期公债.希腊财长目前正在布鲁塞尔和银行业者开会.

不过,Kathimerini报纸也表示,债券和现金的确切比例可能还会调整.

和7月时达成的债务重组协议不同,此项计划新发行的债券将不会有欧洲金融稳定机构(EFSF)的担保.

取而代之的是以现金做为对投资人的激励.

希腊银行业一知情人士已证实,EFSF不会对新债提供担保,称仍有现金和债券结合的诸多不同方案正在协商,所得出的扣减幅度可能会有差别.

欧盟领导人与银行业7月时达成的协议提供了四种方案供投资者选择.大多数投资者选择了对政府来说成本最高的方案:平价交换成30年期债券.

Kathimerini的报导称,希腊财长Venizelos提出的这项方案应能将希腊未偿债务削减约1,025亿欧元.

但若考虑到後续希腊银行业、养老基金和保险商的资本重组需求,净收益将介于650-700亿欧元左右,该报表示.

其并称,Venizelos周二与国际金融协会(IIF)总裁查尔斯达拉拉举行了会谈.政府消息人士称此次会谈"非常乐观".(完)

--编译 李婷仪/王翔琼;审校 隋芬

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