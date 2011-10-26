研究：世界需开发应用新型流感疫苗

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
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路透10月25日电（记者 Anna Yukhananov）---最新研究表明，当美国人排队接种流感疫苗的时候，他们应该想到疫苗的实际功效可能远低于他们所想象的水准。
明尼苏达大学传染病专家Michael Osterholm和他的同事发现，美国最常见流感疫苗对健康成人的有效率为59%，远低于此前报告过的70-90%。
“我们过去大约60年来始终用一种疫苗，没有作太多改变，”Osterholm在录音讲话中表示。他强调需要应用新一代流感疫苗，尤其是未来可能发生流感大流行。
他指出，现在还不掌握疫苗对儿童和65岁以上成人效果的有关信息。这两种人群最有可能出现流感相关疾病或死亡的风险。
美国卫生官员建议，所有年龄在六个月以上的美国人都接种流感疫苗。根据美国疾控中心数据，近1.31亿人，占美国人口的43%，上一个季节接种了流感疫苗。
Osterholm并不反对使用当前疫苗，但是他表示认为这些已经“足够好”的常规理解阻碍了新式疫苗的开发。
在发表于《柳叶刀--传染病》杂志上的研究报告中，Osterholm及其同事检索了过去40年的疫苗研究报告。他们的分析聚焦到其中31项研究上，结果显示，使用新式或病毒疫苗对六个月至七岁儿童的有效率为83%。
然而，研究报告的作者称，这种由制药商阿斯利康(AstraZeneca)(AZN.L)旗下MedImmune生产的疫苗并不在疾控中心推荐的最适用于儿童使用的疫苗名单上。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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