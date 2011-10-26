法国外长：叙利亚政府垮台“不可避免”

路透巴黎10月26日电---法国外交部长朱佩(Alain Juppe)周三表示，叙利亚阿萨德政府在抗议和制裁压力下几乎肯定会倒台，但由于国内和地区政治的复杂性，叙利亚政府的垮台还需假以时日。

叙利亚政府对示威者的镇压已持续7个月，包括法国在内的西方国家希望依靠制裁和外交施压的双重手段削弱阿萨德的权力。

中国和俄罗斯否决联合国安理会一份决议草案後，欧盟扩大了对阿萨德和叙利亚的制裁范围。

朱佩在接受France Inter电台采访时表示：“此事将会以该政权的垮台而告终，这几乎是不可避免的，但不幸的是，这可能还要假以时日，因为形势很复杂，因为叙利亚党派之间有可能发生内战，因为周边的阿拉伯国家不希望我们介入。”

阿萨德周三将在大马士革会见一个由阿尔及利亚、阿曼、苏丹和也门等六国组成的阿盟委员会。

朱佩表示，尽管多数阿拉伯国家反对制裁叙利亚，但土耳其日渐与西方国家立场接近，并已开始向叙利亚政府施压。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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