新版“双城记”：印度野心勃勃推动工业化

路透印度多勒拉10月26日电（记者 Matthias Williams/Lyndee Prickitt）---Chotubhai Raghani的麦田位于靠近阿拉伯海的印度沿海地区，土质干燥且含盐较高，小麦产量一直不高，但他却觉得非常幸运，因为现在他可以高价卖地。

Raghani预计以後自己的麦田可能要为车厂或大商场让路，它们都将是印度最大规模基础设施项目的一部分。

印度计划在一条1,483公里长的铁路沿线选址建设24座工业城市，Raghani的村庄是圈定地点之一，村民们的激情心情几乎和村里的地价一样疯狂。

印度政府拟建一条工业走廊，从新德里一直通往西部的金融中心孟买，总占地面积超过日本国土。政府希望这将有助于改变印度经济格局，并让拥堵不堪的城市有些许喘息空间。

Raghani说道：“我们的生活将会因此改变，这是我们世代耕种的土地，但收获却少得可怜。”

一些人对这项计划投资900亿美元的“德里孟买工业走廊”（DMIC）项目表示质疑，认为目标过于庞大。印度深受腐败、官僚与土地纷争问题拖累，基础设施计划失败案例可谓源远流长。

印度GE Transportation (GE.N)总裁兼首席执行官Pratyush Kumar说道：“这是支撑GDP增长的非常关键的项目。”该公司涉足火车引擎、风力涡轮机等诸多领域，但目前尚未参与DMIC项目。

如果DMIC泡汤，辛格政府会错失一个向投资者宣传印度的黄金机会，而且会进一步强化这样一个观念：不像中国，印度关键时刻缺乏执行意愿。

如果成功，DMIC项目可能是印度工业需要的一味强心剂，将推动经济继续保持快速增长。

印度政府已经专门拨付45亿美元启动资金，用以建设每个城市的核心基础设施，如道路、电力供应、污水处理厂等等，并盼望项目合作方——日本也做出类似贡献。

相关工作基于这样一个思路：城市基础设施一旦建成，投资者将看到DMIC的价值，会以公私合作的方式推动工厂和房地产等方面的建设。

到时候，政府可以把之前从农民手中拿到的土地卖给投资者，利用这笔资金开建下一座城市。

尽管数年来印度经济繁荣发展，但基础设施仍非常薄弱，制造业发展迟缓。货物运输昂贵缓慢，一个集装箱从新德里运到孟买需要两周多时间。相关方寄望新货运线可将运输时间缩短到24小时。

负责该项目的公务员Amitabh Kant说道：“如果印度不建设新城市，现在的很多城市会密布贫民窟。”（完）

编译：张敏 发稿：王凤昌

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