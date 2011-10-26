利比亚当局称望北约行动延续至年底

路透多哈10月26日电---利比亚临时政府领导人贾利勒(Mustafa Abdel Jalil)周三在卡塔尔与北约官员会晤时表示，北约在今年年底前应一直参与利比亚事务，以帮助防止卡扎菲的效忠者逃离该国。

随着卡扎菲的离世和下葬，以及利比亚全国过渡委员会(NTC)发布解放声明，北约周五将决定是否结束其在利比亚的军事行动。

贾利勒对记者表示：“我们期望北约能将其军事行动延续到今年年底。”他还补充道，防止卡扎菲支持者逃离利比亚是当务之急。

“我们向周边的友好邻国寻求技术和後勤支持。”

卡塔尔是首批承认NTC为利比亚合法当局的国家之一，并向反抗力量提供水、武器和4亿多美元的援助。卡塔尔还在销售利比亚石油方面提供了帮助。

一名北约官员周三在布鲁塞尔表示，北约将原本定在周三的大使会议推迟到了周五，此次会议料将就结束利比亚军事行动作出正式决定。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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