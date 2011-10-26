波音787梦想客机首航 成功着陆香港

路透东京10月26日电（记者 Tim Kelly）---波音(BA.N) 787梦想客机周三搭载首批付费乘客起飞，展示了波音宣传的较金属材质更轻、更经济、更舒适的碳复合材料设计。

本次航班在东京起飞有所延迟，周三下午在香港着陆。此前受解决技术故障和飞机零部件不到位等问题影响，波音787梦想客机交付时间一拖再拖。

波音787梦想客机是波音公司的技术旗舰机型，设计飞行速度略高于半个多世纪前波音制造的首架商务机707。

而波音787的第一个东家——日本全日空航空公司(9202.T)并不介意飞行时长不变，而是希望旅客能以较低的费用和更快乐的心情飞抵目的地。

东京野村控股分析师Masaharu Hirokane说道：“对于运营利润率较高的航空公司而言，787对于获得成本竞争优势至关重要。对于全日空而言，成为（787）首航客户则是锦上添花。”（完）

编译：张敏 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。