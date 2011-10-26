中国外交官员称投资EFSF旗下SPIV一事尚无具体决定

吉利汽车1月销量受内销带动大增71%
路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。
路透布鲁塞尔10月26日电---一名中国外交官员周三表示,中国支持解决欧债危机的各种努力,但有关支持欧洲援助基金EFSF的特殊目的投资载体(SPIV)一事,目前没有任何具体决定.
欧元区领袖周三料将通过一项计画,提高EFSF援助能力.根据计画,EFSF可能设立一个SPIV,买进欧元区政府严重下跌的债券.这个SPIV将开放民间资金、主权财富基金及国际货币基金组织(IMF)投资.(完)
--编译 蔡美珍;审校 隋芬
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路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。
路透上海/北京2月6日 - 人民币兑美元即期周一收升逾百点，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，但美元指数持续偏弱，且客盘结汇有所增加，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹。另外离岸CNH持续高于在岸逾500点，助力缓和在岸贬值压力。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。