中国明年开展深化增值税制改革试点

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月6日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。
路透北京10月26日电---中国总理温家宝主持召开国务院常务会议决定,开展深化增值税制度改革试点,将从2012年1月1日起,在部分地区和行业开展深化增值税制度改革试点,逐步将目前徵收营业税的行业改为徵收增值税.
中国政府网报导,先在上海市交通运输业和部分现代服务业等开展试点,条件成熟时可选择部分行业在全国范围进行试点.
同时在现行增值税17%标准税率和13%低税率基础上,新增11%和6%两档低税率.
试点期间原归属试点地区的营业税收入,改征增值税後收入仍归属试点地区.试点行业原营业税优惠政策可以延续,并根据增值税特点调整.纳入改革试点的纳税人缴纳的增值税可按规定抵扣.
会议指出,此举旨在为进一步解决货物和劳务税制中的重复征税,完善税收制度,支持现代服务业发展.(完)
--发稿 沈燕; 审校 黄凯
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涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。
路透香港2月6日 - 据汤森路透旗下IFR周一报道，腾讯控股旗下中国最大网上文学平台--阅文集团计划今年IPO（首次公开发售）筹高至8亿美元。
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