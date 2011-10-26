中国明年开展深化增值税制改革试点

路透北京10月26日电---中国总理温家宝主持召开国务院常务会议决定,开展深化增值税制度改革试点,将从2012年1月1日起,在部分地区和行业开展深化增值税制度改革试点,逐步将目前徵收营业税的行业改为徵收增值税.

中国政府网报导,先在上海市交通运输业和部分现代服务业等开展试点,条件成熟时可选择部分行业在全国范围进行试点.

同时在现行增值税17%标准税率和13%低税率基础上,新增11%和6%两档低税率.

试点期间原归属试点地区的营业税收入,改征增值税後收入仍归属试点地区.试点行业原营业税优惠政策可以延续,并根据增值税特点调整.纳入改革试点的纳税人缴纳的增值税可按规定抵扣.

会议指出,此举旨在为进一步解决货物和劳务税制中的重复征税,完善税收制度,支持现代服务业发展.(完)

--发稿 沈燕; 审校 黄凯

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