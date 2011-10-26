德总理称将致力于在欧盟峰会上达成可持续决议

路透柏林10月26日电---德国总理默克尔周三表示,她致力于在稍晚的欧洲领导人峰会上达成可持续决议,以应对欧元区债务危机,但任何人都不要指望解决方案立即见效.

在德国立法者即将对杠杆化欧元区救助基金计划举行投票之前,默克尔对议会称,"我将努力在今晚达成可持续性决议."

默克尔还表示,她希望让希腊尽快恢复正常,不过这将是一个长期进程,仅扣减债务无法解决希腊问题.

若如预期那样德国议员通过这项动议,默克尔在布鲁塞尔的讨论中将更有底气.(完)