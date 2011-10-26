德总理称将致力于在欧盟峰会上达成可持续决议

瑞士央行理事麦席勒称瑞郎汇率并无“魔力数字”
路透日内瓦2月6日 - 在日内瓦论坛报(Tribune de Geneve)周一刊出的专访中，瑞士央行理事麦席勒表示，对瑞郎来说，并没有一个理想的汇率水准。
路透柏林10月26日电---德国总理默克尔周三表示,她致力于在稍晚的欧洲领导人峰会上达成可持续决议,以应对欧元区债务危机,但任何人都不要指望解决方案立即见效.
在德国立法者即将对杠杆化欧元区救助基金计划举行投票之前,默克尔对议会称,"我将努力在今晚达成可持续性决议."
默克尔还表示,她希望让希腊尽快恢复正常,不过这将是一个长期进程,仅扣减债务无法解决希腊问题.
若如预期那样德国议员通过这项动议,默克尔在布鲁塞尔的讨论中将更有底气.(完)
--编译 王翔琼/王丽鑫;审校 王洋
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