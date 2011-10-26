欧元区领导人对意大利养老金改革计划表示欢迎

瑞士央行理事麦席勒称瑞郎汇率并无“魔力数字”
路透日内瓦2月6日 - 在日内瓦论坛报(Tribune de Geneve)周一刊出的专访中，瑞士央行理事麦席勒表示，对瑞郎来说，并没有一个理想的汇率水准。
路透布鲁塞尔10月27日电---路透看到的欧元区峰会声明草案称,欧元区领导人欢迎意大利将退休年龄提高至67岁的计划.
草案称,"我们注意到了2026年前将退休年龄提高至67岁的计划,并建议迅速提出实现这个目标的路线."
欧元区领导人还将对意大利政府提高就业市场灵活性,以增强竞争力并促进增长的努力表示肯定.目前市场正密切关注该国财政状况,其借贷成本上升.(完)
--编译 张荻;审校 戴素萍
路透日内瓦2月6日 - 在日内瓦论坛报(Tribune de Geneve)周一刊出的专访中，瑞士央行理事麦席勒表示，对瑞郎来说，并没有一个理想的汇率水准。
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车周一将全年获利预期上调9.7%，因预计将获得日圆走软的更大助益，而削减成本的努力也将见效。丰田是全球第二大车企。
路透东京2月6日 - 前任日本大藏省次官神原英资表示，今年底美元可能跌破100日圆，因美国总统特朗普有意支持弱势美元，有助美国联邦储备委员会(美联储/FED)放慢升息步伐。