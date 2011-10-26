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国际财经 | 2011年 10月 27日 星期四 07:28 BJT

欧元区领导人对意大利养老金改革计划表示欢迎

路透布鲁塞尔10月27日电---路透看到的欧元区峰会声明草案称,欧元区领导人欢迎意大利将退休年龄提高至67岁的计划.

草案称,"我们注意到了2026年前将退休年龄提高至67岁的计划,并建议迅速提出实现这个目标的路线."

欧元区领导人还将对意大利政府提高就业市场灵活性,以增强竞争力并促进增长的努力表示肯定.目前市场正密切关注该国财政状况,其借贷成本上升.(完)

--编译 张荻;审校 戴素萍

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