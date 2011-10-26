美股收涨 欧盟达成初步债务协议的消息足以鼓舞投资者

* 股市上扬,因欧元区计划细节浮现

* 计划为将EFSF救助基金杠杆化

* 亚马逊回落,因财测令人失望

* 美国9月新屋销售增长,价格回落

* 道指收高1.4%,标普500指数收涨1.1%,Nasdaq指数上扬0.5%

路透纽约10月26日电---美国股市周三收涨,尽管欧盟峰会的首批报告缺少细节,但缓慢的进展足以令投资者感到满意.

根据路透获得的欧元区声明草稿,欧元区计划将4,400亿欧元救助金杠杆化"几倍",但料细节要到11月才能公布.

股市在午後扩大涨幅,因上述消息浮现,市场延续近期的涨势.标普500指数本月迄今累计上扬9.5%,因对解决欧债危机和银行资本重组交易的乐观情绪不断升温.

"市场对今日峰会将出台任何重大举措的预期开始降温,这对市场有帮助,因标准设定的非常低,"纽约J.P. Morgan Funds的市场策略师Joseph Tanious表示.

道琼工业指数收高162.42点,或1.39%,报11,869.04点;标准普尔500指数收涨12.95点,或1.05%,至1,242.00点.Nasdaq指数上扬12.25点,或0.46%,报2,650.67点.

金融股涨幅居前,摩根大通(JPM.N)劲扬2.1%,报34.18美元.U.S. Bancorp (USB.N)攀升2.6%,报25.48美元.KBW银行指数上扬2.1%.

Tanious称,仍需敲定细节,包括银行资本重组的规模,明确欧洲金融稳定工具(EFSF)杠杆化的规模,以及希腊债务减值比例等.

Nasdaq市场涨幅受限,因亚马逊(AMZN.O)暴跌12.7%,报198.401美元,之前该公司发布令人失望的当季财测,受累于Kindle和其他投资相关成本.

道指成分股中,波音(BA.N)劲扬4.5%,报66.56美元,对道指提振最大,之前,该公司上调财测.

欧洲消息主导市场,业绩退居次席.根据汤森路透数据,已公布业绩的206家标普500指数成份股企业中,72%业绩超市场预期.

经济数据显示,美国9月耐久财订单增幅为六个月最大,9月新屋销售年率为4月以来最高,增幅为3月以来最大.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约85.4亿股,高于80.1亿股的今年迄今日成交均值.

纽约证交所涨跌股股数分别为2,404和598,Nasdaq市场为1,817和675.(完)