金价上涨逾1%至一个月高位

* 金价录得两个月来最长涨势

* 金价可能测试50日移动均线切入位1,740美元--分析师

* COMEX-11月期权到期相关买盘支撑金价

* 市场关注欧盟峰会的结果

路透纽约/伦敦10月26日电---金价周三上涨1.5%至一个月高位,录得逾两个月最长涨势,因欧元下跌和欧盟峰会结果的不确定性引发投资者再次买入黄金避险.

金价连涨四天,升幅接近7%,看起来重拾避险魅力,过去五周与风险资产走势一致,与股市和铜的相关性处于五个月最高水平.

第二轮欧盟峰会产生综合解决方案的预期下降,推高金价.不过,投资者预期欧盟最终将通过大量市场刺激帮助欧元区摆脱困境,提振金价.

"欧元遭到抛售,投资者寻求避险.公司获利令人失望拖累美国股市,同样支撑金价."期货经纪商MF Global资深市场分析师Phillip Streible称.

"如果今日金价能够收高,我认为有望测试50日移动平均线切入位1,740美元."

1747GMT,现货金上涨1.2%,报每盎司1,721.24美元,盘中触及一个月高位1,726.50美元.

美国12月黄金期货结算价升22.90美元,报每盎司1,723.30美元.

成交量与30日均值大体相同,过去几周成交清淡.周二期金成交量接近20万口或2,000万盎司,高于30日移动均值的幅度为一个月最大.

周二12月期金未平仓合约升逾12,000口至逾273,000口,增幅为三个月最大,未平仓合约量为三周最高.

与执行价在1,700美元的看涨期权相关的看涨策略同样支撑期金,因今日纽约商品期货交易所(COMEX)11月期权到期.

COMEX期权场内交易员Jonathan Jossen表示,大量的执行价在1,700美元和1,750美元的牛市看涨期权价差买盘可能进一步支撑金价上涨.也有人买入执行价为2,000美元的看涨期权和其他看跌期权对冲下跌风险.

欧盟官员在如何增强欧元区救助基金和民间债权人承受多少希腊债务损失等问题上的分歧,引发投资者买入黄金避险.

即将上任的欧洲央行总裁德拉吉(Mario Draghi)暗示,欧洲央行将继续买入欧元区受困国家的公债.

独立投资人Dennis Gartman指出,市场预期欧洲央行最终将不得不与美联储和其他央行一道采取量化宽松措施,提振金价上涨.

"我认为问题不是欧洲央行会不会这麽做,而是何时这麽做."

现货银上涨0.3%,报每盎司33.32美元,追随金价上涨.

现货铂金升2%报每盎司1,588.49美元,现货钯金上扬1.3%报每盎司645.22美元.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX黄金期货 1723.30 22.90 1.3% 21.2%

COMEX白银期货 33.380 0.328 1.0% 7.9%

COMEX铂金期货 1595.20 26.40 1.7% -10.3%

COMEX钯金期货 648.15 -3.95 -0.6% -19.3%

现货金 1721.24 20.59 1.2% 21.3%

现货银 33.32 0.10 0.3% 8.0%

现货铂金 1588.49 31.89 2.0% -10.1%

现货钯金 645.22 8.29 1.3% -19.3%

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)