奥林巴斯会长辞职 证券监管机构介入深究并购案细节

* 奥林巴斯会长菊川刚辞职,以挽救股东对管理层的信心

* 被罢黜的前社长Woodford爆料丑闻,表示管理层辞职"只是开始"

* 监管机构深究奥林巴斯对过去几宗并购交易的披露情况--消息人士

记者 Noriyuki Hirai 编译 沈以文

路透东京10月26日电---日本相机和内视镜制造商奥林巴斯(Olympus)(7733.T)会长兼社长菊川刚周三请辞,对公司正面临的丑闻表示负责.消息人士指出,日本证券监管机构正在深究奥林巴斯过去所进行的并购交易.

成立92年的奥林巴斯于10月14日罢黜英国籍的社长暨首席执行长(CEO)Michael Woodford,理由是Woodford未能适应管理层行事风格和日本文化,并由菊川刚接替社长一职.

1980年加入奥林巴斯的Woodford表示,他被解聘,是因为质疑公司在2008年进行并购时支付的天价顾问费,还要求菊川刚下台.

Woodford周三表示,菊川刚的辞职是"一个开始",但也表示甫被任命为社长的高山修一,当初也没有要求对收购案巨额顾问费提出解释.

然而,41岁的高山修一在记者会上反呛Woodford,表示公司非常气愤这位被罢斥的前CEO在还身为董事的时候,就向外界透露内部信息.

菊川刚在单独的声明中表示,辞职下台是为了重振股东对新管理层的信心,他也会持续担任董事.

投资者对管理层变动的初步反应多为质疑.

"股价应该要因为他的辞职而反弹,但事实是什麽都还不明朗.後续还有很多调查,"大和住银投信首席投资经理Koichi Ogawa说.

"虽然有人下台,但什麽都没改变,"一名追踪该公司,但未被授权向媒体发言的分析师表示,"缺乏细节的部分还是不明朗,也没有说明清楚谁该为这宗丑闻负责."(完)