27日盘前分析：警惕短调回吐压力

尽管外围市场表现不佳，但是在金融、地产等权重股的带动下，沪综指不断上行，一举冲上30日线，并继续走高。不过随着沪综指接近2450点技术压力位，上方阻力明显加大，大盘有所回落，但是最终收出三连阳的强势走势。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

尽管外围市场表现不佳，但是在金融、地产等权重股的带动下，沪综指不断上行，一举冲上30日线，并继续走高。不过随着沪综指接近2450点技术压力位，上方阻力明显加大，大盘有所回落，但是最终收出三连阳的强势走势。

从技术层面看，本周大盘强势收出三连阳，并一举攻克30日线，强势形态非常明显，不过连续上涨後，短期调整压力不小，但应不会有较深的调整。

同时，近期市场的成交量始终维持着持续性的放大格局，表现出整个市场当前的交投相对活跃，尤其是板块与个股的活跃表现，意味短期市场的做多意愿依旧极为强烈。

日前温总理表示，要把握好宏观经济政策的力度、节奏和重点，适时适度进行预调微调，虽然调控政策微调的具体细节还不得知，但是市场对于政策微调的预期得到了管理层的佐证，这也成为支撑本次反弹的关键因素之一。

总的来说，大盘阶段性反弹基本确立，短线反复震荡消化上方压力後仍有上升空间，操作上，投资者当心获利回吐，不可盲目追高。

消息面，国务院总理温家宝26日主持召开国务院常务会议，决定启动实施农村义务教育学生营养改善计划，讨论通过《疫苗供应体系建设规划》，决定开展深化增值税制度改革试点。

另外，德国议会下院26日以绝对多数支持票通过欧洲金融稳定基金（EFSF）进行杠杆化扩容的议案。这为EFSF在应对欧债危机过程中发挥更大作用铺平了道路。（完）

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