普京称播放卡扎菲死亡照片令他恶心

英国政府称不会允许议会阻止退欧
路透伦敦2月6日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)发言人周一表示，国会议员试图变更首相的退欧策略，将无法阻止英国退出欧盟；在这名发言人谈话不久后，英国国会将就可能进行的立法修正进行辩论。
路透莫斯科10月26日电---俄罗斯总理普京周三称，他对电视上播出的卡扎菲死前最後几分钟照片及尸体照片，感到恶心，但没有对此事发表任何政治声明。
“卡扎菲的家人几乎全部被杀，他的尸体照片在全球电视台播出，观看时不可能不恶心。”普京说，“这个人浑身是血，仍然活着，就这样被结束了生命。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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路透华盛顿2月6日 - 美国总统特朗普颁布的暂时禁止移民禁令，是他上任头两周影响最深远且最受争议的政策，这项禁令本周面临多个重大法律挑战，这可能决定他是否能推动这项政策。