普京称播放卡扎菲死亡照片令他恶心

路透莫斯科10月26日电---俄罗斯总理普京周三称，他对电视上播出的卡扎菲死前最後几分钟照片及尸体照片，感到恶心，但没有对此事发表任何政治声明。

“卡扎菲的家人几乎全部被杀，他的尸体照片在全球电视台播出，观看时不可能不恶心。”普京说，“这个人浑身是血，仍然活着，就这样被结束了生命。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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