中国称美国处理对台军售问题不专业

路透北京10月26日电---美国国防部长帕内塔（Leon Panetta）赞扬中方处理近期美对台军售问题的谨慎方式，中国周三对此表示谴责，称该做法“既不专业，也不外交”。

美国对台军售曾导致中方暂停中美军事交流，去年美国通过64亿美元对台军售案後，中方也采取了相同举措。

但美国上月宣布58.5亿美元对台军售案，包括升级台湾F-16 A/B战斗机队，情况却与以往不同。帕内塔称，这次中方“采取专业的、外交的方式处理”。

中国国防部新闻发言人杨宇军对此并不认同。

杨宇军在北京举行的例行记者会上称：“坦率地说，借用帕内塔先生的话来讲，我觉得美方在处理中美关系某些问题上的做法既不专业，也不外交。”

根据国防部网站（www.mod.gov.cn）发布的记者会实录，杨宇军表示，美方没有遵守停止售台武器的承诺，一再损害中方的核心利益。

“尊重和照顾彼此核心利益和重大关切，是中美军事关系稳定发展的重要前提。”（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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