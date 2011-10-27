川藏公路波密县境内发生塌方 百余车辆被困

路透北京10月26日电---新华社周三报导称，受连日降雨影响，川藏公路西藏波密县境内发生路基垮塌，川藏公路交通中断，百余台车辆被困途中，但无人员伤亡。

报导引述当地武警的话称，由于连日降雨，该路段有50米路基出现沉陷垮塌。

“险情发生後，担负该段道路养护保通任务的武警交通第四支队官兵，紧急启动了抢险应急预案，在抢通现场增设了安全警戒哨，对滞留的司乘人员进行转移。但由于该段便道掘进较为缓慢，具体通车时间尚无法确定。”

新华社称，这曾是进出西藏的唯一一条公路。政府後来又修建了青藏铁路和其他进藏的公路。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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