上市公司机构股东将成转融通出借人--报载

路透上海10月27日电---中国证券报周四援引消息人士透露,有望年内公布的转融通实施方案各项细则日渐明确,并已下发各大券商徵求意见.方案拟规定,满足要求的上市公司机构股东将成为证券出借人.单一出借人单只证券各期限档次融出申报数量累计不超过1,000万股.

据报导,转融通实施方案提出,证券出借人应是上市公司机构股东,且不存在被禁止或限制进入证券市场或参与转融通证券融出业务的情形;最近三年没有与证券交易相关的重大违法违规记录.

分析人士认为,按照这一标准,未来社保、保险、基金、国企等都将成为转融通业务证券出借人.

具体的操作流程为,有意参与转融通业务的出借人向券商提出申请,券商审核後将申请提交证券金融公司,审核批准後出借人资格将正式生效.

出借人单笔申报数量应为100股的整数倍,不低于1万股且不超过100万股,单一出借人单只证券各期限档次融出申报数量累计不超过1,000万股.

中证报此前援引消息人士透露,基金等机构向中国证券金融股份有限公司借出标的证券,将获得标的证券金额1.5%至2%的收益,券商融入标的证券,将支付标的证券金额4%的成本.

转融通业务,是指在券商开展融资融券业务时,资金或证券量不足时,可向证金公司借贷,这将有助于券商做大融资融券业务规模.此前业界对融券标的证券范围主要集中在基金公司和保险公司等大型金融机构所持有的证券上.

融资融券业务试点于2010年3月底正式启动,目前包括中信证券(600030.SS)等25家券商获得试点资格.目前融资融券业务试点的开展全部依赖券商自有证券,常常出现一券难求情况,业界一直积极呼吁推出转融通方案.(完)