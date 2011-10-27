中国游戏商YY.com拟明年在美上市

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透10月27日电---据汤森路透旗下IFR报导，总部设于广州的网络游戏和手机游戏服务商YY.com，计划明年在美国上市，募集资金1亿至2亿美元。
瑞信CSGN.VX已被委任负责安排是次交易。
该公司旗下的游戏门户网站多玩网，目前已经有1.2亿的注册用户。
此外，自2005年公司成立，YY已经累计获得5轮至少3,300万美元的投资，合作的风投包括晨兴创投、迪士尼旗下风投机构Steamboat以及GGV等。(完)
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--整理 乔艳红; 审校 杨淑祯
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