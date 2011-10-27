独家：美国民主党提出3万亿美元节支方案 共和党不买账

路透华盛顿10月26日电---美国民主党人提议最高削减3万亿(兆)美元预算赤字,以修复财政问题,而共和党人已初步表现出反对迹象.

四名国会议员助理周三告诉路透,该节支方案包括两部分,一部分是对长期支出进行削减,其中包括政府经营的老年人医疗健康项目Medicare,该项目有使美国债务失控的风险.另外一部分措施为增加税收.

共和党对民主党的提议表示反对.

"在国内面临就业危机之时,要求增加1.5万亿美元的税收,这不是一个经过认真考虑的提议,"众议院共和党领导人的一名副手表示.

两党在税收方面存在巨大的意识形态分歧.税收政策很可能成为2012年11月国会和总统选举中的一个关键议题.

消息人士透露,民主党人周二在不对外公开的情况下向负责削减支出的国会特别委员会陈述了该提议.该委员会的任务是寻找办法在未来10年至少减赤1.2万亿美元.

这是该委员会消息对外少有的泄漏.该"超级委员会"由12名共和党和民主党人组成,其秘密的工作思路引发外界对其自9月8日首次会议之後工作进展的揣测.他们需要在11月23日之前向国会汇报.

由于谈判的敏感性,这些国会助理拒绝署名.

民主党人的方案建议减赤2.5-3万亿美元,并拿出2,000-3,000亿美元作为新的经济刺激支出举措,以扶助疲弱的美国经济.这部分支出将来自赤字减少後节省的利息费用.

此外,该方案也计划在Medicare医疗项目上节支约4,000亿美元,其中一半的资金来自削减福利,另一半来自削减医疗服务提供机构的费用.目前该方案尚缺乏细节,但触及广受关注的Medicare医疗项目对于华盛顿的政界人士总是带有政治风险,尤其是对于民主党人.(完)

--编译 李春喜;审校 程琳

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