专家称大量网络攻击让日本措手不及

路透东京10月26日电（记者 Shinichi Saoshiro）---专家表示，近期发生的大量日本政府和国防等要害机构的网络攻击，可能让日本方面有些措手不及，并警告日本若不推动采取应对措施，其信誉度和外交关系或受到影响。

日本内阁官房长官藤村修（Osamu Fujimura）周三称，外务省及一些驻外使馆自6月以来相继遭遇网络攻击。《读卖新闻》周二稍早时报导，网络黑客自7月以来不断攻击日本下议院使用的电脑。

日本最大的军工企业三菱重工(7011.T)，此前也曾 遭受网络攻击。

日本政府对此作出回应，周二提早推出了原定明年实施的共享网络攻击信息、与私营及公共部门共商防御措施的框架。但经济产业省的一位官员告诉路透，这一框架将无权下令采取官方措施应对网络攻击。

信息安全评级公司I.S. Rating的总裁Makoto Miyoshi称，“政府对这些攻击似乎反应缓慢，他们需要更好地管理应对机制，也需要提高技术。”

他还说，“政府机构遭遇攻击有损日本在国际社会的信誉度。此外，如果日本无法保护军事信息，还会危及与美国的关系。”

专家称，如果政府想加强网络安全，也不能缺少来自非政府机构的专业经验和技术。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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