中国经济政策预调微调陆续展开 信贷松动或成选项--中证报

路透上海10月27日电---中国总理温家宝日前关于货币政策应适时微调的讲话,令货币政策放松预期进一步增强.官方媒体中国证券报周四刊登社评指出,宏观经济政策的预调微调已经陆续展开,更多政策措施或渐次出台,信贷松动或成政策选项.

社评认为,预调微调发出了货币政策适度变奏的信号,在复杂的国内外经济环境下,大规模放松银根和降息、全面下调存款准备金率的可能性并不大,而信贷松动可能成为货币政策微调的举措之一.

"整体上,如果四季度信贷政策有所松动,全年的新增信贷可能突破7万亿元人民币,"社评称.

此外央票发行利率下行显示央行在公开市场上的微调已经展开,未来公开市场操作也是货币政策进行微调的主战场.

国务院总理温家宝近日强调,要把稳定物价总水平作为首要任务,并更加注重政策的灵活性,针对性和前瞻性,适时适度进行预调和微调.

社评指出,近一段时期,围绕中小企业、新兴产业、地方融资平台、消费等领域展开的货币和财政政策等微调措施陆续出台.比如推进资源税改革、出台对小微企业的税收减免等支持政策、明确铁道债为政府支持债券、允许地方政府自行发债等.

这些措施一方面旨在避免前期的宏观紧缩政策和不确定性增多的外围环境叠加效应产生的超调风险,另一方面也为未来经济结构调整平稳推进创造有利条件,可以说,这些调整措施呈现出结构化调整、多种政策手段结合、财政政策发力、货币政策定向宽松等特点,力度和频率为近年来所少见.

该社评还指出,在促进经济结构调整时,财政政策往往被寄予更多期望,微调可能意味着四季度财政支出将加大,需要进一步落实今年9,000亿元预算赤字安排,为此前4万亿元政府投资项目提供必要的後续资金支持.

另外除了传统的货币、财政政策手段,微调还可能包含政策工具的创新.比如在解决地方融资平台贷款风险方面,可通过资产证券化缓释平台贷款风险.

但社评认为,房地产业并不太可能在微调范围之内,当前一线城市房价已停止上涨,但二三线城市房价上涨的趋势并未改变.部分地方政府并未严格执行实施差别化住房信贷、税收和住房限购措施,居民对于房价的上涨预期仍然强烈,一旦调控有所松动,房价反弹可能性很大,保持对房价的调控态势仍十分必要.

温家宝日前表示,目前房地产市场调控和保障性住房建设处于关键时期,各级政府要切实采取措施,进一步巩固调控成果.(完)

--发稿 边竞; 审校 杨淑祯

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。