前三季全国建设用地供应同比增逾四成

新华社周三晚间引述国土资源部并称,前三季度国内供地呈逐季增长态势,其中三季度供地增速明显提高,环比增加54.9%,同比增加79.1%.同时,在国家政策带动下,前三季度交通、水利等基础设施用地的数量和占比亦增长明显.

其中商业、居住、工业地价分别为5,615、4,518和649元/平方米,分别同比增长11.5%、10.5%和4.6%,较上一季分别下降0.2、0.3和0.8个百分点;环比则分别增长2.0%、1.7%和0.6%,较上一季下降0.8、0.5和0.5个百分点.