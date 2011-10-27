前三季全国建设用地供应同比增逾四成

中国331家银行公布2017年同业存单发行计划 规模139,712亿元
路透上海2月7日 - 中国银行、青海银行等公布2017年同业存单发行计划，至此，已有331家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模139,712亿元人民币。
路透北京10月27日电---中国国土资源部统计显示,今年前三季度全国建设用地供应605.1万亩,同比增长40.8%;同期,主要城市地价总体水平小幅上涨,同比、环比增幅则全面回落.
新华社周三晚间引述国土资源部并称,前三季度国内供地呈逐季增长态势,其中三季度供地增速明显提高,环比增加54.9%,同比增加79.1%.同时,在国家政策带动下,前三季度交通、水利等基础设施用地的数量和占比亦增长明显.
数据显示,第三季度,全国105个主要监测城市地价总体水平为3,040元/平方米,同比增长8.4%,环比增长1.3%.
其中商业、居住、工业地价分别为5,615、4,518和649元/平方米,分别同比增长11.5%、10.5%和4.6%,较上一季分别下降0.2、0.3和0.8个百分点;环比则分别增长2.0%、1.7%和0.6%,较上一季下降0.8、0.5和0.5个百分点.
国土资源部此前曾表示,今年是"十二五"(2011-2015年)开局之年,经济发展对土地资源的需求刚性上升,土地利用和管理任务十分艰巨.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 乔艳红
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预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数