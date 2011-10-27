香港《文汇报》：欧盟议而不决难解危机

（10月27日）

德国下议院昨日通过,透过杠杆化扩大欧洲金融稳定基金的动议,欧洲中央银行不需要再在二级市场购买债券支持有财困的国家.欧盟对解决债务危机分歧仍大的情况下,取得实质性的进展,为摆脱危机开了个好头.事实上,欧盟各国共同协商了多轮,欧债危机依然没完没了,最根本的问题在于各国对救援存在明显分歧,导致议而不决.外界虽然不能寄望欧盟今日举行的峰会即时解决问题,但最重要的是,欧盟必须拿出信心和决心展开自救,齐心协力地采取具体措施,才能争取外部的支持,为最终化解债务危机创造有利条件.

在此次峰会前,本要举行欧元区财长会议,但是突然被取消.外界猜测是因为各国在欧洲金融稳定机制、杠杆化资金规模,以及私人债权人削债幅度仍有分歧,对于峰会能否达成共识也存在疑问.现时援欧方案主要分”三部曲”,但除了为欧洲银行业注资约1,100亿欧元(约1.2万亿港元)得到共识外,各方对希债减值、欧洲金融稳定机制加码的分歧仍然严重.欧元区讨论希债减值60%,但银行界表示不会接受如此”剃头”幅度.由于欧盟各国迟疑不决、利益不一,结果导致债务危机不断升级,愈演愈烈,影响到全球金融市场、整体经济的稳定.

欧盟也意识到问题的严重性,像德国、法国等在欧盟占主导地位的国家,认同必须及时实施更有力实在的挽救措施.德国透过杠杆化扩大欧洲金融稳定基金的动议,目的正在于增强施援的”火力”,可以为金融机构提出担保,避免令市场流动性不足,经济更加低迷,同时也是显示德国愿意承担起与其实力、地位相应的责任,这对于稳定投资者的信心具积极作用.德国作为欧元区经济火车头,能够在拯救债务危机再向前迈步,相信可以带领其他国家共同应对危机.有报导指,中国和其他主要新兴经济体已同意通过国际货币基金组织(IMF),注资欧洲金融稳定机制(EFSF).其实,欧洲经济基础坚实,具有发展潜力,只要欧盟积极自救,避免议而不决,决而不行,外界就不会对欧盟经济完全丧失信心.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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