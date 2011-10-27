叙利亚冲突中再有20人死亡 总统与阿盟部长会谈无结果

路透阿曼10月26日电（记者 Khaled Yacoub Oweis）---叙利亚周三在武装冲突中至少有20人死亡，罢工导致部分地区瘫痪，而总统巴沙尔与阿拉伯国家联盟部长级代表团的会谈毫无结果。

当地居民和反巴沙尔的活动分子称，有9名士兵被武装反叛分子杀死，还有11个平民死于政府军的炮火，而备受关注的巴沙尔与阿盟部长级委员会代表团的会谈没达成结果。

阿盟部长级委员会代表团团长、卡塔尔首相谢赫哈马德称，与巴沙尔的会谈“坦率、友好”的进行，他们本月30日还会在多哈或大马士革再次举行会谈。

当局组织民众在巴沙尔与代表团会谈的地方至山脚下进行集会，以示对巴沙尔的支持。巴沙尔11年前接替其去世的父亲执掌叙利亚政权。

叙利亚武力镇压并没有结束长达7个月反政府抗议活动，国际社会继续向巴沙尔施压。

联合国称，叙利亚镇压反政府抗议活动迄今已造成3000人死亡。而叙利亚方面则称，数百名军警人员被制造地区冲突的武装组织打死。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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