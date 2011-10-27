中石化将加大市场投放 应对成品油供需紧张--新华

路透北京10月27日电---面对国内成品油供需呈现紧张,尤其是柴油供需矛盾日益凸显的局面,亚洲最大炼油商--中国石化(0386.HK)(600028.SS)表示,将采取加大市场资源投放量,以及满负荷安排炼油生产等措施,增加成品油市场供应.

新华社周二晚间援引中国石化称,该公司10月份计划加工原油1,805万吨,生产成品油1,074万吨,同比基本持平;11月份计划加工原油1,830万吨、同比增长2.8%,环比增加0.81万吨.

"目前公司炼油能力已全部开满,公司将继续密切关注成品油市场变化,全力以赴增加成品油资源投放."中国石化称.

中国石化表示,将积极挖掘库存潜力,增加市场资源供应量.10月份以来(截至25日),中石化加油站日均零售量已达28.4万吨,同比增长8.1%,创历史新高.

同时,加快检修装置投产节奏增加资源.加快推动洛阳 石化、长岭炼厂、九江石化等炼油企业检修进度,10月份上述企业炼油装置已陆续投产,可增加炼油产能4万吨/日.截至25日,中石化原油日加工量再达61.3万吨的历史高点.

中国石化并称,将加强市场动态监控,优先保障柴油供需矛盾突出省份的资源供应.加大资源调运力度,做到成品油库全天候接卸、油罐车24小时向加油站配送,优先保障农业生产、城市公交、重点行业和重点工程的用油需求.

中石化一位高层此前表示,其计划将11月原油加工量提高至约1,830万吨的纪录新高,以补充已经很低的柴油库存,因需求仍相对强劲.(完)

--发稿 谢衡; 审校 杨淑祯

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