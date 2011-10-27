人民币汇率创新高主因美国施压 大幅升值可能性降低--专家

路透北京10月27日电---人民日报海外版周四报导称,美国施压引发的升值预期是人民币汇率连创新高的主要原因,预计人民币汇率可能仍要上升一段时间,但大幅升值的可能性会降低.

"美国近期再次对人民币汇率升值施加压力,这引起的升值预期是中国人民币汇率连创新高的主要原因,"报导援引中国社科院金融所国际金融与国际经济研究室副主任闫小娜称.

她并指出,中国经济保持较快较好的增长以及中国外汇储备快速增长等,也是推高人民币的因素.

闫小娜认为,从2005年7月到现在,人民币兑美元双边汇率已升值30.2%.这显然并不是人民币升值的终点."从长期来看,在没有发生其他重大金融危机的情况下,人民币汇率可能还要再上升一段时期."

但汇率大幅升值的可能性降低.对外经济贸易大学金融学院副教授高洁指出,人民币汇率已接近均衡汇率,受国内通货膨胀的压力,人民币汇率还面临贬值的压力.

"未来人民币汇率会改变单边升值趋势,双向浮动才符合汇率变动的市场规律,"她说.

报导并援引野村证券称,伴随通货膨胀压力的缓和,人民币将放缓其升值步伐.

中国外汇交易中心人民币兑美元即期汇价周三收涨,为连续第四日上行.交易员称,美国政府不断拿人民币汇率问题做文章,在持续的压力下,中间价仍有创新高的可能,有望带动整体汇价继续走升.

报导指出,人民币过快升值弊大于利,升值将影响到中国对外贸易、吸引外资、国内就业、物价水平以及金融改革的稳定发展,影响到中国许多产业的综合竞争力.

美国财政部国际事务次长布雷纳德称奥巴马总统将在11月的G20,APEC和东亚峰会上就汇率问题向中国国家主席胡锦涛施压,而美国财政部也将在上述峰会结束後发布汇率报告.(完)

--发稿 李文科;审校 乔艳红

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