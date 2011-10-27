利官员称卡扎菲次子考虑向国际刑事法庭自首

路透的黎波里10月26日电（记者 Barry Malone/Maria Golovnina）---利比亚政府高级官员周三对路透表示，卡扎菲次子赛义夫（Saif al-Islam）已打算向海牙国际刑事法庭自首。

该官员称，现年39岁的赛义夫仍在沙漠中逃亡，在得知其父卡扎菲被捕及被杀消息之後，对于找到自己的避风港陷入绝望，开始担忧自身性命，他现在认为荷兰监狱为最好归宿。

与赛义夫一起考虑自首的，还有他的亲戚兼前情报部门长官塞努西（Abdullah al-Senussi）。在镇压今年2月利比亚国内反抗运动後，卡扎菲、赛义夫和塞努西被国际刑事法庭通缉。

利比亚“全国过渡委员会”高级军事官员Abdel Majid Mlegta说：“他们提议向海牙自首。”

“过渡委”军队于8月推翻卡扎菲政权，并在一周前攻陷卡扎菲家乡及最後据点苏尔特，卡扎菲随後被抓并被杀。

不过国际刑事法庭发言人称，他们没有接到任何对话的确认消息。

国际刑事法庭曾希望以反人类罪行审判卡扎菲，而“过渡委”也希望在国内将他绳之以法。在交战中，“过渡委”士兵抓获69岁的卡扎菲，并拍下击打他的视频，不过是谁给他致命一击仍未可知。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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