AIG拟售所持半数友邦保险股份--WSJ

德拉吉称欧元区经济复苏加快 但仍需要央行支持
路透法兰克福2月6日 - 欧洲央行总裁德拉吉周一对欧洲议会经济事务委员会表示，欧元区经济复苏正在加快，但仍需要刺激，所以欧洲央行不准备撤走支持性措施。
路透纽约10月26日电---华尔街日报(WSJ)援引知情人士报导,美国国际集团(AIG)(AIG.N)拟出售手中掌握的旗下友邦保险(AIA)(1299.HK)股份的一半.AIG去年刚刚将友邦保险上市.
华尔街日报周三称,AIG将根据市况和友邦保险股价来安排股份出售的时间.知情人士透露,售股并不急迫,但鉴于投资者对友邦保险的兴趣浓厚,售股可能在一天内启动并完成.
AIG在金融危机期间获得美国政府1,820亿美元的援助,美国财政部仍持有其约75%的股份.
AIG在去年10月的首次公开发行(IPO)中释出友邦保险的约66%股份.AIG曾表示,可能保留仍持有的33%股份.但华尔街日报引述知情人士提到,一些公司管理人士相信,对于尝试判断AIG表现的投资者而言,友邦保险的股价波动带来了一些烦扰.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
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