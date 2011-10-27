西方投资者畏缩不前 中国印度享受投资阿富汗饕餮大餐

路透比利时拉许尔普10月26日电（记者 Juliane von Reppert-Bismarck）---阿富汗矿产和工业部长沙赫拉尼（Wahidullah Shahrani）周三称，阿富汗铁矿石和石油储量丰富，中国和印度投资者投资热情高。这为对在该国投资犹豫不决的西方企业增添一份担忧。

阿富汗黄金、铜、铁矿石、石油、天然气和稀土等资源蕴藏量巨大，估计价值多达3万亿美元。

在西方政府准备撤军之际，阿富汗安全局势让人担忧。不过这并不妨碍肯冒险的投资者，特别是来自中国和印度等能源需求和工业投入旺盛国家的投资者。

沙赫拉尼在比利时一个矿业大会间隙告诉路透，总共六家投资者竞标阿富汗哈吉加克（Hajigak）铁矿的开采权，两家印度企业成为“最有可能得主”。

他说，其中一家是独立公司，另一家是包括米塔尔家族在内的财团。

沙赫拉尼称，另一个位于阿富汗北部阿姆河盆地的石油和天然气项目，很有可能于12月上旬花落中国投资者。

“那些早早进入阿富汗的企业，会有很好的机会。”

尽管阿富汗原材料储量丰富，西方企业出于安全和财务透明考虑，纷纷畏葸不前，给亚洲投资者可趁之机。

不过这些投资也引发外界批评，认为中国和印度政府为各自企业提供担保，给他们创造不公平竞争优势。

新成立的阿富汗欧盟商会临时主席Ramon Mushrief对路透表示：“表面上，是独立企业在竞标，但他们背後是政府的资金支持。这些公司可以承受的风险，欧洲公司不可以。我们对此也无能为力。”

暂时没有中国和印度投资者对此置评。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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