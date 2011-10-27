日本相机和内视镜制造商奥林巴斯会长兼社长菊川刚周三请辞,对公司正面临的丑闻表示负责.消息人士指出,日本证券监管机构正在深究奥林巴斯过去所进行的并购交易. 菊川刚在单独的声明中表示,辞职下台是为了重振股东对新管理层的信心,他也会持续担任董事. 路透