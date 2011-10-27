独家：美国民主党提出3万亿美元节支方案

美国民主党人提议最高削减3万亿美元预算赤字,以修复财政问题,而共和党人已初步表现出反对迹象. 四名国会议员助理周三告诉路透,方案包括两部分,一部分是对长期支出进行削减,其中包括政府经营的老年人医疗健康项目Medicare,该项目有使美国债务失控的风险.另外一部分措施为增加税收. 路透