人民币汇率创新高主因美国施压--专家

《人民日报》海外版周四报导称,美国施压引发的升值预期是人民币汇率连创新高的主要原因,预计人民币汇率可能仍要上升一段时间,但大幅升值可能性降低. 中国社科院金融所国际金融与国际经济研究室副主任闫小娜并称,中国经济保持较快较好的增长以及中国外汇储备快速增长等,也是推高人民币的因素. 路透