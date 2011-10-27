美国国际集团拟售所持半数友邦保险股份--WSJ

华尔街日报(WSJ)援引知情人士报导,美国国际集团(AIG)拟出售手中掌握的旗下友邦保险(AIA)股份的一半.AIG去年刚刚将友邦保险上市. 该报周三称,AIG将根据市况和友邦保险股价来安排股份出售的时间.知情人士透露,售股并不急迫,但鉴于投资者对友邦保险的兴趣浓厚,售股可能在一天内启动并完成. 路透