利官员称卡扎菲次子考虑向海牙自首

利比亚政府高级官员周三对路透表示，卡扎菲次子赛义夫已打算向海牙国际刑事法庭自首。该官员称，现年39岁的赛义夫仍在沙漠中逃亡，在得知其父卡扎菲被捕及被杀消息之後，对于找到自己的避风港陷入绝望，开始担忧自身性命，他现在认为荷兰监狱为最好归宿。 路透