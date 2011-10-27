《Freeland专栏》GE执行长痛感美国人“不够努力”

（Chrystia Freeland是路透专栏作者，本文仅代表其个人观点）

路透纽约10月20日电---我最近曾与通用电气（GE）(GE.N)执行长伊梅尔特(Jeffrey Immelt)共进早餐，席间他给我最深的印象就是“爱之深责之切”。他告诉我，美国人还是有机会在全球经济竞争中胜出，但必须要更努力才行。

伊梅尔特说：“我们不够努力，我们在竞争、教育和在全世界推销我们的产品方面都没有尽全力，我想我们能做得更好。”

“全世界都比我们努力。无论是出口、还是外国直接投资方面，其他国家都非常努力。我们却不是这样。”

德国总理默克尔现在忧心忡忡固然是有理由的，但伊梅尔特指出的一个事实或许能让她感到欣慰。美国人常常讥之为僵化、沉闷的德国式资本主义，出口步伐却超过了美国。

伊梅尔特说：“（德国总理）默克尔从柏林飞到北京，随同前往的有25位德国企业执行长。他们非常有条理。他们非常努力，努力赢得业务，努力推动出口。我们就不像德国人那麽不遗馀力。”

这些话从美国商界精英嘴里说出来，听起来有点刺耳，毕竟美国人常常自认为是资本主义世界的领头羊。但其实在美国，许多人都已经认识到“必须更努力”，并非只有号称“代表99%人”的茶党和“占领华尔街”抗议者这麽想，馀下那1%的精英也是这麽认为的。

希拉里几天前在纽约也曾说：“我们必须更好地发动攻势。其他国家的商界和政府紧密合作，我们也应该这样。”

在美国，无论是左翼还是右翼，民粹主义者都愤怒地走上街头。而民主党政治人物希拉里和共和党商界精英伊梅尔特，也发出了类似的声音，因此，可以认定眼下美国正面临严重的自我怀疑。

这与美国向来的文化实在格格不入，美国人信奉自我提升、第二次机会，更重要的是力求第一。正因为此，伊梅尔特对于美国只要更努力就可以获胜的信心，才更能打动人。

他说：“眼下，美国的竞争力是25年来最强的时候。我们相对于印度和中国的竞争力，从来没像现在这麽强过。我们要做的，就是尽全力。”

伊梅尔特和希拉里所希望的是，美国企业能够在全球市场以及争取全球中产阶级消费者的竞争中获胜。

伊梅尔特说：“亚洲中产阶级队伍会增加10亿人。我们要降低失业率，出口是关键。美国别无选择，因为多数消费者在美国以外。”

伊梅尔特以日本为反面典型。他说：“我还年轻的时候，刚刚加入通用电气，当时（通用电气前掌门人）韦尔奇把我们都送到日本，因为那时候日本气势逼人。我们在日本时，学到了很多关于日本的事情。但後来的30年里，日本企业被甩在後面。他们之所以落後，就是因为他们没有走全球化之路。他们不用到世界各地去争取生意。通用电气不能这样。其他美国跨国公司也不能这样。”

伊梅尔特对出口引领经济增长的乐观态度，很打动听众，这或许一定程度上是由于，他本人就是个顶级的销售人士，并且以此为荣。他说：“我首要任务，就是销售飞机引擎、燃气涡轮和扫描仪。这就是我的工作。”

听他聊了一小时後，我都觉得该赶紧去买个燃气涡轮了。我还曾经听到人们私下议论，他如果离开通用电气後，没准可以当个出色的参议员甚至总统。

开放的全球经济，无论对美国的爱国主义者和国际主义者，都充满了吸引力。

不过就像所有的梦想那样，总难免会有一两个问题。首先出口引领经济增长是个非常好的策略，所以现在所有人都以德国和日本为榜样。但前提是必须有国家在走相反的道路，即以消费来拉动经济增长。美国前财长萨默斯喜欢说的一句话是“我们总不能向火星人出口”。我们不能指望哪个国家都象德国和中国那样，也需要美国和希腊这样的国家，而长期来说消费型国家的前景都不太好。

另一个问题是，所有关于“德国队”和“美国队”的这些讨论，只是全球经济运行的一个侧面。伊梅尔特以身为美国人而自豪，他说“我爱美国，这毫无疑问。”但他对我说，他的继任者很可能是来自新兴市场的。这也没什麽奇怪的，精明的企业明白该如何全球化。我们不知道国家是否有这麽精明。（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

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