中国逮捕18名非法器官移植涉案人员

路透北京10月26日电---新华社周三报导称，济南警方近期端掉两家非法进行器官移植的诊所，逮捕18名涉案人员。

新华社称，警方周日实施抓捕行动时，诊所医生正准备进行一例肾移植手术。

报导称，本月初，济南市公安局获得线索，随即与济南卫生局展开调查。“民警发现经常有人和车辆从辖区内一家小诊所出来，赶到附近另外一家诊所。”

中国自2007年起禁止活体器官移植，除非接受人是捐献者的配偶、直系血亲或者三代以内旁系血亲，及形成继养或收养关系的家庭成员。2009年，中国建立死亡遗体器官捐献体系。由于人体器官供不应求，推动了中国非法器官交易。

新华社还称，有关非法器官移植的多篇报导表明，国内存在规模较大的器官交易黑市，从国内器官需求上牟利。

报导称，警方本月在河北北部逮捕了三名非法贩卖人体器官的医生，三人均来自山东省。

中国卫生部数据显示，中国每年有近150万人需要器官移植，但仅有1万人能获得所需器官。

中国政府仍在努力出台激励措施，加强人们自愿捐献器官的意愿。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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