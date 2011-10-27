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时事要闻 | 2011年 10月 27日 星期四 11:21 BJT

中国核与辐射风险防范压力加大

路透北京10月26日电---中国环境保护部部长周生贤向人大报告环境保护工作情况时称，中国核与辐射风险防范压力加大，部分早期核设施老化，且新建核电机组数量和规模迅速扩大。

周生贤称：“我国早期核设施安全水平较低，运行时间长，部分设施老化，安全风险增大。”

周生贤并指出，新建核电机组数量和规模迅速扩大、多种技术并存，放射源分布广、数量多，造成核安全监管难度大。

截至2010年底，中国大陆已建成投运核电机组13台，在建核电机组28台。而在日本发生重大核事故後，中国暂停核项目审批。

中国还对全国核电站进行了安全大检查，并着手制定全面的核能业新规。

周生贤指出，中国正稳步完善核安全监测体系，老旧核设施退役和污染治理工作也稳步实施。（完）

编译：黎黎 发稿：朱淑珍

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