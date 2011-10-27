英国政府称不会允许议会阻止退欧
路透伦敦2月6日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)发言人周一表示，国会议员试图变更首相的退欧策略，将无法阻止英国退出欧盟；在这名发言人谈话不久后，英国国会将就可能进行的立法修正进行辩论。
路透北京10月26日电---中国环境保护部部长周生贤向人大报告环境保护工作情况时称，中国核与辐射风险防范压力加大，部分早期核设施老化，且新建核电机组数量和规模迅速扩大。
周生贤称：“我国早期核设施安全水平较低，运行时间长，部分设施老化，安全风险增大。”
周生贤并指出，新建核电机组数量和规模迅速扩大、多种技术并存，放射源分布广、数量多，造成核安全监管难度大。
截至2010年底，中国大陆已建成投运核电机组13台，在建核电机组28台。而在日本发生重大核事故後，中国暂停核项目审批。
中国还对全国核电站进行了安全大检查，并着手制定全面的核能业新规。
周生贤指出，中国正稳步完善核安全监测体系，老旧核设施退役和污染治理工作也稳步实施。（完）
编译：黎黎 发稿：朱淑珍
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