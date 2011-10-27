美国国防部长称朝鲜仍是"严重威胁"

路透首尔10月26日电---美国国防部长帕内塔（Leon Panetta）周三仍将朝鲜称为“严重威胁”，美国军方已经留意平壤的外交接触，但担心其可能只是昙花一现。

美国和朝鲜似乎都在朝着重启六方会谈的方向努力，两国特使本周在日内瓦举行了会谈。此外，两国还在本月达成协议，将恢复2005年中断的朝鲜战争美军遗骸搜寻工作。

帕内塔对这些举动表示欢迎，但他在自7月上任以来的首次亚洲访问中还是用尖锐措辞描述朝鲜。

他周一撰文描述平壤“不计後果”，写道朝鲜仍是“一个严重威胁”，这篇文章在他周三抵达首尔访问前发表在韩国一家报纸的评论文章中。

帕内塔在首尔面对数百名美国和韩国军人发表讲话称，“我来此的原因是，这在许多方面都属于前沿阵地。”

一位随行的美国国防部官员告诉记者，根据各种关系的周期性，将“军事准备与外交事务结合非常重要”。

“我们的经验不幸显示，我们朝鲜朋友的外交活动和挑釁行为具有周期性，我们需要做好准备应对其周期变化。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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