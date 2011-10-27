中国可能选择绕开EFSF 与欧洲各国单独启动救助谈判

9月22日在马德里交易所拍到的图片。 REUTERS/Sergio Perez

路透香港/纽约10月26日电---在欧洲监管者和政界人士正同心协力研拟止在扩大清理债务规模的计划之际,中国预计有可能会避开欧洲救助基金及其投资工具.

取而代之的是,中国可能会继续关注欧洲的某一特定国家或某项资产,并尽可能地附加外交条款,同时听从来自国内的呼声,尽量避免在欧元区债务问题上涉水过深.

"我认为中国有可能视个别国家情况来参与,因为从主权国家的层面讲,这样在投资、进口、贸易和其他方面获得让步,要比从欧盟层面入手容易."香港对冲基金机构Thaddeus Capital执行长Paul Sheehan表示.

Sheehan表示,最有可能出现的情况是中国以分别同意大利和比利时等国达成协议的方式参与救助.北京当局将希望能够加快收购欧洲企业和资产,并取得一项保证,即在达成任何协议时,不会有任何不利于中国的障碍突然出现.

"因此,有一种可能性是中国或将买入希腊等国的国有资产,前提是进行某种形式的特殊目的公司(SPV)操作."Sheehan说.

中国已在欧洲成为活跃的投资者,一部分政界人士对此已有敏锐察觉.这些人士试图达成一项增加欧洲金融稳定机构(EFSF)规模的计划.目前该基金4,400亿欧元(6,110亿美元)的规模过小,难以抑制危机扩散.

周三欧洲峰会前,政界人士发布了一项双管齐下的计划,希望通过一款特殊目的投资工具(SPIV)与一主权债务保险模型的结合,来吸引投资者加入该基金.欧元区消息人士周二表示,地区领导人有可能同时通过两个选项,或者两个选项的方案.

全球投资者都对该计划感到不安.巴西已表示拒绝购买欧洲债券以助危机解决的设想.

这样一来,注意力又重新回到中国身上.EFSF主管雷格林(Klaus Regling)将于周五访华,与EFSF债券买家进行商谈.[ID:nCN1176668].

对于北京当局而言,援助成本并非主要的议题.中国两大国有投资机构为中国投资公司以及中国国家外汇管理局,前者是中国的主权财富基金,规模近3,000亿美元;後者为管理中国3.2万亿外汇储备的主体.

旧金山Seacliff Capital基金经理James Ellman表示:"(中国)可能会倾向同欧洲各国接触的选择,而非是参与EFSF.我不认为中国希望引人注目地持有40%的葡萄牙债务或类似行为."

与此同时,Ellman表示,中国对欧元区施以援手"从理论上讲是最佳结合".欧洲是中国最大的市场.避免欧盟金融崩溃将能够消除全球经济衰退风险,也符合中国政府利益.

过去几年内,中国与欧洲间的生意往来不断扩大.同时,中国希望能够为3.2万亿外汇储备寻找到除美国公债之外的多样化投资路径.

Ellman表示,"欧洲方面需要以偏低利率发行新债,而中国拥有欧元/美元的资金,且需要让欧洲经济持续发展,需要把这两方面的需求做结合."

数位负责应对欧债危机的欧盟官员在私下里表示,中国是为数不多、仍继续从二级市场购买欧元区一些成员国债券的大型外国投资者之一,不过其购买行动蒙着神秘色彩.

**国内政治将限制中国对欧投资**

自大约五年前中国开始更加积极地购买外国资产以来,该国的海外投资就一直受到密切关注.

2007年中国投资公司(CIC)的头两笔投资给了美国私人直接投资公司黑石集团(BX.N)和投资银行摩根士丹利(Morgan Stanley)(MS.N).之後不久金融危机爆发,CIC对二者的投资价值大幅缩水,这令中国政府十分尴尬.

自那以後,CIC开始避开金融类投资,更多转向了自然资源方面的投资.

对欧洲危机的担忧主要集中在该地区的银行业身上.几乎没有分析师或中国专家预计,中国四大银行中的任何一家将在欧债危机中扮演重要角色.这四家银行位居市值最高的全球10大银行之列.

"由于国内的政治原因,中国的投资规模将受到限制.该国不愿被视为欧洲的救星,"Eurasia Group的亚洲分析师Nicholas Consonery谈到.

"中国有4亿贫困人口.从政治角度来看,如果人们认为中国正在援救欧洲银行业,目前这对中国政府来说不是一个非常稳妥的事情."

然而对那些关注欧债危机的人士来说,中国是否将以某种形式投资并不是问题所在,问题在于什麽时候投资.

洛杉矶ISI Group中国研究主管Donald Straszheim表示,"我预计六个月後处于困境的卖家--民间或公共部门,将开出更优厚的条件.因此,对中国政府来说,有什麽好着急的呢?"

目前来说,Straszheim相信,中国将不冷不热地向希腊和欧洲表示支持,但不会拿出一分钱,特别是在债务负担和全球其他市场压力令中国自身金融系统略显不稳的情况下.

若中国真的出手,那麽协议料会明确规定范围,而且会留下充足的空间,让中国政府对于协议条款有话语权.

"我会建议中国,除了要确保相关计划行之有效,一定要提出先决条件,"Thaddeus Capital的Sheehan谈到.(完)