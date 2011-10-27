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冯涛股市实时分析 | 2011年 10月 27日 星期四 12:08 BJT

27日午间分析：关注2450一带压力

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场早盘呈现小幅冲高回落走势。经过连续的上涨後，大盘短期调整压力渐大，尽管盘中不少个股继续保持强势，但是个股分化特征较为明显，面对上方2450点技术压力位，股指略显犹豫，午盘沪综指报收于2436.84点，上涨0.39%。

笔者认为，连续两日股指上冲至2450点後并未选择急于上攻，一方面说明该点位附近压力较大，连续反弹後做多动能略显不足，另一方面显示大盘短线调整压力逐渐加大，短期内大盘面临震荡蓄势走势，消化上方压力後仍将延续反弹态势。（完）

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